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Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde polislere yönelik silahlı saldırısında 3 polis hayatını kaybetti.
Badgis Valiliği Sözcüsü Necmuddin Burhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Mukur ilçesinde devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 3 polisin öldüğünü ifade eden Burhani, 6 polisin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan taliban saldırısıSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 13:49
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