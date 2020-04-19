İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Sepah News internet sitesinden yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde geçen çarşamba günü yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Amerikalılara, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'nde uluslararası kurallara ve denizcilik protokollerine uymalarını, maceraperestlikten ve sahte hikayelerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." denildi.

"Şundan emin olmalılar ki, Devrim Muhafızları ve İran'ın güçlü ordusu, yabancıların bu bölgedeki tehlikeli faaliyetlerini İran'ın ulusal güvenliğine ve kırmızı çizgisine tehdit olarak görmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, yapılacak hataların "net bir karşılık" bulacağı kaydedildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ne olmuştu?

Geçen çarşamba, Basra Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hücumbotlar, ABD'ye donanmasına ait bir savaş gemisiyle yakınlaşmış, uluslararası sularda tansiyon yükselmişti.

Bunun üzerine ABD'den yapılan açıklamada İran donanmasının faaliyetleri "tehlikeli ve provokatif" olarak nitelendirilmişti.