Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram militanları, Maiduguri-Damaturu kara yolundaki Auno köyünde yolculara silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Etiketler: nijerya Boko Haram terör saldırısıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:43
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