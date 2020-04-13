Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram militanları, Maiduguri-Damaturu kara yolundaki Auno köyünde yolculara silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.