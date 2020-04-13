COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 717 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 329'a ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 4 bin 342'lik artışla 88 bin 621'e ulaştığı kaydedildi.

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, taburcu olduktan sonra yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.