Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde örgütün saldırısı sonrası güvenlik güçleriyle örgüt üyeleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 5 asker hayatını kaybetti, 17 asker yaralandı.

Boko Haram örgütü üyesi 6 kişinin öldüğü çatışma sonrası Alarganı kırsalında örgüte karşı askeri operasyon başlatıldı.

Boko Haram saldırılarını yıllardır sürdürüyor

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.