Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Sekreteri Muhammed Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli sağanakların neden olduğu sel sonucu 454 evin yanı sıra çok sayıda kamu binasının yıkıldığını belirtti.

Sulaiman, felaket nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden olduğunu kaydederek, 300 tarlanın sular altında kaldığını ifade etti.

Son 1 haftada 10 kişi öldü

Nijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.