Somali'deki intihar saldırganı, başkent Mogadişu'daki Milli İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının yakınlarında üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 2 askerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.