Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de intihar saldırısı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Somali'deki intihar saldırganı, başkent Mogadişu'daki Milli İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının yakınlarında üzerindeki bombayı infilak ettirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 2 askerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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