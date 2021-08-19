Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 127 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 182'ye çıktı.

COVID-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 973 artışla 6 milyon 557 bin 356'ya yükseldi.

Pozitif çıkma oranı yüzde 3,4

Hastanelerde 2 bin 49'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 392 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,4'te kaldı.

Hastanede tedavi gören 10 kişiden 8'i aşısız

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 127 bin 195'e ulaştı, 40 milyon 508 bin 406 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, hastanelerde tedavi gören 10 kişiden 8'inin aşılanmadığı belirtildi.