Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da akaryakıt istasyonunda patlama: 64 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Kano eyaletinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 64 kişi yaralandı.
Kano Eyaleti İtfaiye Sözcüsü Malam Saminu Abdullahi, Kano eyaletine bağlı Sharada semtindeki akaryakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltımı sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldiğini söyledi.
Abdullahi, patlamada 64 kişinin yaralandığını, çevredeki çok sayıda evin zarar gördüğünü kaydetti.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, yangının ise kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.
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