Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de ev partisine silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin New Jersey eyaletinde parti düzenlenen bir evde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 12 kişinin yaralandığı açıklandı.
New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.
Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
Etiketler: ABD
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