Nijerya'da 800 bin litre çalıntı petrole el konuldu

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nden (NNPC) yapılan açıklamada, Ondo eyaletindeki bir kuyudan ham petrol çalındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kamerun'a götürüldüğü anlaşılan çalıntı petrolü taşıyan tankere, açık denizde el konulduğu belirtildi.

Caydırıcı olması için geminin parçalanacağı aktarılan açıklamada, gemide 800 bin litre ham petrolün ele geçirildiği kaydedildi.

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.