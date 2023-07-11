Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2023 15:19

Nijerya'da 800 bin litre çalıntı petrole el konuldu

Nijerya'da 800 bin litre çalıntı ham petrol taşıyan tankere el konuldu.

Nijerya'da 800 bin litre çalıntı petrole el konuldu

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nden (NNPC) yapılan açıklamada, Ondo eyaletindeki bir kuyudan ham petrol çalındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kamerun'a götürüldüğü anlaşılan çalıntı petrolü taşıyan tankere, açık denizde el konulduğu belirtildi.

Caydırıcı olması için geminin parçalanacağı aktarılan açıklamada, gemide 800 bin litre ham petrolün ele geçirildiği kaydedildi.

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Nijerya Petrol
Sıradaki Haber
Almanya’da aile içi şiddet vakaları yüksek seviyede seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Türkiye'nin risk primi son 2 ayın en düşük seviyesinde
16:13
Kılıçdaroğlu: Srebrenitsa Katliamı'nın acısı unutulmayacak
16:29
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
16:00
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
16:00
Ticaret Bakanı Bolat Birleşik Krallık Devlet Bakanı Badenoch ile görüştü
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ