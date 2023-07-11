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Dünya
AA 11.07.2023 14:36

Biden ile Stoltenberg ortak basın toplantısında konuştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'taki NATO Zirvesinin tarihi bir toplantı olduğuna işaret ederek, "Türkiye-İsveç-NATO arasında dün yapılan anlaşma, İsveç'i NATO'nun tam üyesi yapacak. Bu da ittifakımızın tüm müttefiklerinin savunma kapasitesini daha da artıracak" dedi.

Biden ile Stoltenberg ortak basın toplantısında konuştu
[Fotograf: AFP]

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, NATO'da oynadığı rolden dolayı ABD'ye teşekkür ederek, "Güçlü liderliğiniz bu ittifakı birlik içinde tutuyor ve daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Vilnius zirvesinin tarihi bir zirve olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Dün yapılan anlaşma, İsveç'i NATO'nun tam üyesi yapacak. Bu da ittifakımızın tüm müttefiklerinin savunma kapasitesini daha da artıracak." diye konuştu.

Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin süreceğinin altını çizdi

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya son ana kadar destek olacaklarının altını çizerek, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili zirvede pozitif mesajlar verme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Müttefiklerin savunmaya daha fazla bütçe ayırması gerektiğini de kaydeden Stoltenberg, yüzde 2'lik savunma bütçesi kararına değinerek, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın bu miktarın çok üzerinde bütçe ayırdığını aktardı.

Stoltenberg, bu artışın rekor olduğunu da belirterek, "Bu artış müttefiklerin, sözlerini yerine getirdiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Biden ise Ukrayna'da yaşananlar ve NATO'yla ilgili tüm konuların zirveyi kritik hale getirdiğini ifade ederek, "(Stoltenberg) NATO'ya başkanlık ediyorsunuz, güvenilir birisiniz ve nelerle karşı karşıya olduğumuzu sizden daha iyi kimse bilemez." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin önemli adımlar olduğunu anlatan Biden, Stoltenberg'i iki ülkenin üyelik sürecindeki rolünden dolayı takdir ettiğini dile getirdi.

Biden, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olmasıyla ilgili öneriler için de hemfikir olduklarını belirterek, "Birleşik bir NATO'yla çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. ABD Başkanı olarak bunu söylediğimi defalarca duydunuz. Hala (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Başkan Putin'e teşekkür ediyorum. NATO'yu parçalayabileceğini düşündü ama yapamadı. Kimse yapamaz." ifadelerini kullandı.

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