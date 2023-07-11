Almanya’da aile içi şiddet vakaları yüksek seviyede seyrediyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan 2022 aile içi şiddet raporunu tanıttı.

Raporda, 2020’de 146 bin 655 ve 2021’de 144 bin 44 olan aile içi şiddet vaka sayısı, 2022'de 157 bin 550 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın, geçen yıla oranla yüzde 9,4 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Aile içi şiddetten mağdur olanların sayısının ise 240 bin 547 olduğu ve geçen yıla oranla yüzde 8,5 artış gösterdiği belirtildi.

Şiddet görenlerin yüzde 80'inin kadın olduğu belirtildi.

Raporda, Almanya’da 2022’de aile içi şiddet sonucunda 133’ü kadın olmak üzere 152 kişinin eşleri tarafından öldürüldüğü vurgulandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, raporun herkesi sarsması gerektiğini belirterek, aile içi şiddetin, Almanya'da günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Faeser, "Aile içi şiddetten etkilenenleri kimse yalnız bırakmamalı. Aile içi şiddet özel bir mesele değil, tüm toplumsal gruplarda ciddi bir sorundur. Yakın çevredeki şiddet birçok kadını etkilediği gibi çocukları veya bakıma muhtaç olanları da etkiliyor. Şiddet sadece dayak veya tacizle başlamıyor, aynı zamanda takip ve psikolojik terörle de ilgili. Etkilenenleri güçlendirmek ve eylemlerini bildirmeleri için onları cesaretlendirme istiyoruz. Ancak bu şekilde daha fazla fail cezai olarak sorumlu tutulabilir." dedi.

Aile Bakanı Paus, aile içi şiddetin toplumun her kesiminde ortaya çıktığını belirterek, "Almanya'da neredeyse her iki dakikada bir kişi, aile içi şiddet kurbanı oluyor. Her saat 14'ten fazla kadın, partner şiddetinin kurbanı oluyor. Neredeyse her gün bir partner ya da eski partner, bir kadını öldürme teşebbüsünde bulunuyor. Önemli ölçüde artan rakamlar üzücü gerçeği gösteriyor. Kadına yönelik şiddet, toplumu bir bütün olarak etkileyen günlük bir sorun." diye konuştu.

Paus, raporda açıklanan sayıların ilgili mercilere bildirilen ve tespit edilen rakamlar olduğunu ifade ederek, karanlıkta kalan şiddet olaylarının sayısının çok daha fazla olabileceğini kaydetti.

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ise aile içi şiddet mağduru sayısının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Almanya'da her gün 650'den fazla kişi bu tür eylemlerin kurbanı oldu. Bu nedenle, bu alanda hedefe yönelik yardım sunmak ve polis önlemlerini dikkatli bir şekilde planlamak çok önemli. Bu hedefe ancak iyi verilerle ulaşılabilir. Veri için de vakaların bildirilmesi önemli." ifadelerini kullandı.