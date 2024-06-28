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Dünya
AA 28.06.2024 02:14

Nijerya'da 165 kaçak petrol rafinerisi imha edildi

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), ülkede son bir haftada kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 165 tesisin imha edildiğini açıkladı.

Nijerya'da 165 kaçak petrol rafinerisi imha edildi
[Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)]

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da son bir haftada hem hükümet hem de özel güvenlik kurumları tarafından yaklaşık 400 petrol hırsızlığı ve vandalizm olayının rapor edildiğini belirtti.

Kyari, NNPCL ile Nijerya ordusunun Niger Delta'da operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.

Operasyonlarda 165 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini bildiren Kyari, 39 yasa dışı boru hattı bağlantısının da yok edildiğini aktardı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumunda olup, petrol ihracatında 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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