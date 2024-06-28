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Dünya
AA 28.06.2024 00:30

ABD'de müfredata İncil'in konulması talimatı verildi

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki tüm devlet okullarındaki müfredata, İncil ve On Emir'in dahil edilmesi talimatı verildi.

ABD'de müfredata İncil'in konulması talimatı verildi

ABD'de Oklahoma Eyaleti Eğitim Kurulu Başkanı Ryan Walters, eyaletteki devlet okullarına talimat gönderdi.

Walters, eyaletteki her sınıfta bir İncil bulunması ve tüm öğretmenlerin sınıfta İncil'den ders vermesi gerektiğini belirterek, kutsal kitabın "Anayasa ve ülkenin doğuşu için kullanılan en temel belgelerden biri" olduğunu aktardı.

Oklahoma akademik standartlarına göre İncil'in ülkenin geçmişi ve Batı medeniyeti hakkında tam bir anlayışa sahip olmak için gerekli bir tarihi belge olduğunu savunan Walters, "İncil, vazgeçilmez tarihi ve kültürel mihenk taşıdır." ifadesini kullandı.

19 Haziran’da kabul edilmişti

Walters, Oklahoma öğrencilerinin İncil bilgisi olmadan ulusun temelini doğru bir şekilde kavrayamayacaklarını belirterek, "Bu sadece bir eğitim direktifi değil aynı zamanda öğrencilerimizin ülkemizin temel değerlerini ve tarihi bağlamını kavramalarını sağlamak için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Louisiana Valisi Jeff Landry de 19 Haziran’da kabul edilen, eyaletteki devlet okullarında sınıflara On Emir'in yazılı olduğu posterlerin asılmasını zorunlu kılan yasayı imzalayarak yürürlüğe koymuştu.

Buna karşılık, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşlar, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiğini ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağını ifade ederek, bu yasaya karşı dava açılacağını bildirmişti.

On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor ve Eski Ahid kapsamında İncil'in bir parçası kabul ediliyor.

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