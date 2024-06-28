ABD'li Kongre üyesinden skandal açıklama: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Brian Mast, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası STK'nin kurucularından Benjamin ile kongre binasında yaptığı konuşmanın videosunu X hesabından paylaştı.

Görüntüyü "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir." dedi.

56 saniyelik videoda Mast, "ABD ordusunda veya askeri alanda hizmet etmeye inanmıyorsunuz. Size askeriyeden söz etmemin bir önemi yok" diye konuşurken Yahudi aktivist Benjamin de "Ben öldürmeye inanmıyorum, birbirinizi öldürmeyi bırakın." diye cevap verdi.

Mast bir kere daha "İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri." diye konuştu.

"Özgür Filistin" yazılı pembe tişört giyen Benjamin de "Sen de uzuvlarını kaybetmişsin. (Gazze'de) Ayakları, kolları olmayan çocukları gördün. Hamas'ın sorumlusu onlar mıydı?" yanıtını verdi.

Siyasete girmeden önce ABD ordusunda askerlik yapan ve Afganistan görevinde iki bacağını kaybeden Mast'ın şahsi internet sayfasında, bir süre "İsrail ordusu için de gönüllü olarak çalıştığı" bilgisi yer alıyor.

Kongre binasına İsrail ordusu üniformasıyla gelmişti

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Parti (GOP) adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten 6 gün sonra Kongre binasında İsrail ordusunun üniformasıyla görüntülenmişti.

Mast, Filistin asıllı Demokrat Parti Temsilcisi Rashida Tlaib'in 10 Ekim'de Kongre binasının dışında Filistin bayrağı açmasına atıfta bulunarak, etrafındaki gazetecilere "Tlaib'in bayrağı varsa, benim de üniformam var." diye konuşmuştu.

Filistin Kızılayı: Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki 18 ambulansımız hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 52 gündür Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tuttuğu, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yakıtın ise Gazze Şeridi'nin yardım ve tıbbi amaçlı ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edildi.

UNRWA'nın, günlük olarak Kızılayın ambulans filosu için yüzde 6'lık bir yakıt sevkiyatında bulunduğu ancak yaklaşık 8 gündür bu miktarın da teslim alınamadığı kaydedildi.

Bu nedenle Kızılayın, Gazze'deki ambulans filosunun yüzde 36'sına tekabül eden 18 aracın çalışmadığı vurgulandı.

İlerleyen günlerde, ambulans hizmetlerinde sıkıntı yaşanacağına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma, sağlık sisteminin çökmesinin ve daha fazla ambulansın hizmet dışı kalmasının önüne geçilmesi adına Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve başta yakıt olmak üzere insani yardımların girişine izin verilmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamımda son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.