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Dünya
AA 28.06.2024 01:53

Maduro muhalefetin seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin 28 Temmuz'da düzenlenecek seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını ifade etti.

Maduro muhalefetin seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını söyledi

Lara eyaletinde organize edilen mitingde halka seslenen Maduro, Birleşik Demokratik Platform (PUD) çatısı altında birleşen muhalefete tepki gösterdi.

Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimini kazanacaklarını dile getirerek, "Biz kazanacağız ve açık ara önde bitireceğiz. Bunu biliyorlar, bundan dolayı sandığa hile karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.

"Venezuela'da barış olacak"

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı "tek taraflı" yaptırımları hatırlatan Maduro, "Artık yeter. Venezuela'ya bulaşmayın. Bu cesur halka zarar vermeyi bırakın. Bu asil halk, geleceğinin çalınmasına müsaade etmeyecek. Venezuela'da barış olacak. Bu topraklarda her daim barıştan konuşacağız. Tanrı'ya yemin ederim." şeklinde konuştu.

Maduro, ülkenin enerji santrallerinin muhalefetin hedefinde olduğunu ve seçim günü santrallerde tüm güvenlik tedbirlerini alacaklarını söyledi.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında olacak.

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