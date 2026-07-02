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Dünya
AA 02.07.2026 03:49

Nijerya'da 12 kaçak petrol tesisi kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis kapatıldı.

Nijerya'da 12 kaçak petrol tesisi kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

​​​​​​​Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yazılı açıklamasında, ordunun haziranda ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 12 kaçak petrol tesisinin kapatıldığını aktaran Onoja, 464 bin 268 litre çalıntı petrol ürününe el konulduğunu kaydetti.

Onoja, 84 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını belirterek, petrol taşıyan tankerler ve 11 teknenin de ele geçirildiğini ifade etti.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor..

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