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Nijerya'da 113 sağlık çalışanında COVID-19 görüldü
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını artmaya devam ediyor. Salgın şimdiye kadar 2 bine yakın kişiye bulaştı, vakaların arasında 113 sağlık çalışanının da bulunduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 113 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirtti.
Ülkede 300 sağlık çalışanının virüse yakaladığına dair haberlerin doğru olmadığını bildiren Ehanire, "COVID-19 vaka sayısının yaklaşık yüzde 6'sı sağlık personellerinden oluşuyor. Tabii bunlardan bazıları özel hastanelerde çalışıyor." dedi.
Ehanire, salgınla mücadele kapsamında artık sadece bulaşıcı hastalıkların kontrolü konusunda eğitim alan sağlık personellerinin çalışacağını kaydetti.
Nijerya'da şimdiye kadar COVID-19 vakası 2 bine yaklaşırken 58 kişi virüsten hayatını kaybetti.
Etiketler: sağlık çalışanı nijerya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 03:52
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