Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını Avrupa'da bilançoyu artırıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing Street’te bulunan başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısının ardından konuttan çıkarak koronavirüs ile mücadele eden Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarını alkışlayarak destek oldu.

İngiltere’de 6 haftadır devam eden alkışlı destek yerel saatle 20.00’de yapılırken, her gün milyonlarca kişi evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak, İngiltere’deki sağlık çalışanlarına destek oluyor.

İyileşmesi 1 ay sürdü

Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 711'e, vaka sayısı 6 bin 33 artarak 171 bin 253'e çıkmıştı.