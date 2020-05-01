Kuala Lumpur Kulesi ve başkentteki bazı turistik yerler başta olmak üzere kraliyet sarayı Istana Negara ve ülkedeki simgesel 35 bina, yerel saatle 22.30'dan gece 01.00'e kadar mavi ışıklara büründü.

Federal Bölgeler Bakanı Annuar Musa, 3 Mayıs'a kadar her gün aynı saatte söz konusu binalarda mavi ışıkların yanacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarının fedakar hizmetlerine teşekkür etmek için böyle bir uygulama kararı aldık." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Annuar, halka da bu saatlerde evlerinde mavi ışık yakmaları çağrısında bulundu.

102 kişi yaşamını yitirdi

Şimdiye kadar 6 bin 2 COVID-19 vakasının görüldüğü Malezya'da 102 kişi hayatını kaybederken 4 bin 171 kişi taburcu edildi.