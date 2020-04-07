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Malezya'nın idari başkenti, COVID-19 nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen kentler arasına girdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Putrajaya ile Melaka eyaletine bağlı Jasin ve Negri Sembilan eyaletine bağlı Rembau kentlerinde günlük Kovid-19 vaka sayılarının 40'ı aşmasından ötürü buraların kırmızı bölge olarak ilan edildiği bildirildi.
Alınan kararın ardından Malezya genelindeki COVID-19 kırmızı bölgelerinin sayısı 21'e yükseldi.
Vaka sayısı 3 bin 963'e yükseldi
Öte yandan Malezya genelindeki COVID-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.
Toplam vefat sayısı 63'e yükselirken bugün 80 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının ise 1321 olduğu açıklandı.
Etiketler: covid-19 Malezya Putrajaya kırmızı bölge koronavirüsSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 13:03
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