Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 133 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 89 olduğunu duyurdu.

Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 872'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 62 bin 589'a ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 987'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Dünden bu yana 2 bin 803 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 27 bin 39 olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 211 bin 136 olduğunu sözlerine ekledi.