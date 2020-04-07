Sağlık Bakanlığı, COVID-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, son 4 gündür COVID-19 kaynaklı günlük ölüm ve vaka artışlarındaki düşüş tekrar yükselişe geçti.

İspanya'da dün 637 olarak açıklanan COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı bugün 743 olarak verildi. Bu rakamla ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 5 bin 478 artışla toplamda 140 bin 510 oldu. İspanya'da bir gün önceki vaka artışı 4 bin 273 idi.

Salgın en çok Madrid'de etkili

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 235 artışla 5 bin 371'e çıktı.

Sol koalisyon hükümeti, ülkede COVID-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali, 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.

Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrar aktif duruma getirmeyi planlıyor.

Bununla ilgili Meclis onayı bu hafta içinde alınacak.