Nijerya kripto para borsalarına erişimi yasakladı

Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya İletişim Başkanlığı, telekomünikasyon şirketlerine tüm kripto borsa sitelerine erişimi durdurmaları talimatı verdi.

Yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışan hükümet, uygulamalar üzerinden erişimi de kısıtladı.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yerel para birimi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan olumsuz etkileniyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.