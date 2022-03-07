Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin sağlık kontrolü için iki haftalığına Londra'ya gideceğini açıkladı.

Buhari, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havalimanı'nda, ülkeden ayrılırken görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya devrettiğini söyledi.

Ülkeyi tek başına yönetmediğine işaret eden Buhari, "İşi tek başıma yaptığımı iddia edemem. Hükümet tam olarak temsil ediliyor. Başkan Yardımcısı orada, anayasal olarak ben yokken o sorumlu ve hükümet sekreteri ve daha sonra genelkurmay başkanı yani benim sorun eden bir şeyim yok" dedi.

Buhari'nin 4 Mart'ta sağlık kontrolü için Londra'ya gideceği açıklanmış ancak daha sonra bu iptal edilmişti. İptalin sebebi açıklanmamıştı.

COVID-19 nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen 79 yaşındaki Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.