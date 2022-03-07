Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle kötüleşen durumdan etkilenen vatandaşların 3'üncü tahliyesi gerçekleşti.

Beyrut Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelen Lübnanlı vatandaşları, yakınları çiçeklerle karşıladı. Kavuşma sırasında bazı Lübnanlıların gözyaşı döktüğü görüldü.

Tahliye edilen Lübnanlılar arasında bulunan ve başkent Kiev'de öğrenci olduğunu belirten Emin Kenan, Kiev'den çıkıp Polonya sınırına varmasının yaklaşık 2,5 gün sürdüğünü söyledi.

Kenan, evine dönüp ailesine kavuştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu ancak Ukrayna'dan döndüğü için de üzüldüğünü kaydetti.

Lübnan vatandaşlarının Ukrayna'dan ilk tahliyesi 2 Mart ve 2'nci tahliyesi 4 Mart'ta Romanya üzerinden gerçekleşmişti.