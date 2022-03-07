Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Florida eyaletinde yangın: Bölge boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
ABD'nin Florida eyaletinin Panhandle bölgesinde çıkan iki yangın nedeniyle halk bölgeden tahliye edildi. Yetkililer yangında can kaybının olmadığını söyledi.
Floridalı yetkililer, Panhandle'da cuma günü iki noktada başlayan yangın nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 hektar alanın yandığını açıkladı.
Yetkililer, bölgedeki bazı yapı ve evlerin yangından zarar gördüğünü belirtti.
Bölgede 750'den fazla evde yaşayanların tahliye edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangında can kaybı veya yaralı olmadığını söyledi.
Panhandle, sıcak ve kurak havasıyla bilinen Florida'da çıkan yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.
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