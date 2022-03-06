American Express'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik devam eden "haksız" saldırısına yanıt olarak Rusya'daki tüm operasyonların askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, dünya çapında verilen American Express kartlarının artık Rusya'daki işletmelerde veya ATM'lerde çalışmayacağı aktarıldı.

Rus bankaları tarafından Rusya'da yerel olarak verilen kartların da ülke dışında çalışmayacağı belirtilen açıklamada, Belarus'taki tüm ticari faaliyetlerin sonlandırıldığı ifade edildi.

"Şirket değerlerimizden biri de doğru olanı yapmaktır"

Açıklamada, şirketin bu ülkelerdeki meslektaşlarını ve müşterilerini desteklemek için çalıştığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kararın onlar üzerinde etkisi olursa onları desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şirket değerlerimizden biri de doğru olanı yapmaktır. Bu krize barışçıl çözüm bulma umuduyla meslektaşlarımızın, müşterilerimizin ve uluslararası toplumun yanında olurken, bu ilke bu zorlu kriz boyunca bize rehberlik etti ve etmeye devam edecek."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, Rusya'ya tepki olarak ülkedeki ticari faaliyetlerini sonlandıran ya da askıya alan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard da dün Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.