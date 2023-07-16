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Dünya
AA 16.07.2023 17:46

Nijer'de terör saldırısı: 5 ölü

Nijer'in güneybatısında düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'de terör saldırısı: 5 ölü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillaberi bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, bir konvoya eşlik eden polis aracını hedef aldı.

Olayda 4 sivil ve 1 polis hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor.

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

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