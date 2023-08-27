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Dünya
AA 27.08.2023 00:01

Nijer'de askeri yönetim destekçileri stadyumu doldurdu

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetime desteğini göstermek isteyen binlerce kişi, başkent Niamey'de toplandı.

Nijer'de askeri yönetim destekçileri stadyumu doldurdu
[Fotograf: AA]

Nijer'de binlerce kişi, sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, askeri yönetimin başa geçişinin 1. ayını kutlamak üzere ülkenin en büyük stadyumu General Seyni Kountche'yi doldurdu.

Göstericiler, Nijer ve Rusya bayraklarının yanı sıra "Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ECOWAS", "Yaşasın CNSP" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin bazı üyeleri de etkinlikte yer aldı.

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Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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