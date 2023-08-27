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Dünya
TRT Haber 27.08.2023 00:20

Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda art arda patlama

Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı.

Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda patlamalar oldu.

Olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia'da meydana geldi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Tedavi için İtalya ve Belçika'ya gönderildiler

Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

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Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda art arda patlama
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