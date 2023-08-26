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Dünya
AA 26.08.2023 22:44

Yapay su havzalarına karşı çıkan çevreciler Paris'e ulaştı

Fransa'da farklı vilayetlerdeki yapay su havzaları inşaatı projelerine karşı çıkan çevreciler, başkent Paris'e kadar yaklaşık 400 kilometre pedal çevirdi.

Yapay su havzalarına karşı çıkan çevreciler Paris'e ulaştı
[Fotograf: AFP]

Fransa'nın Deux-Sevres vilayetinden "Su konvoyu" adı altında 18 Ağustos'ta yola çıkan bisikletli çevreci dernek ve toplulukların üyeleri, bugün Paris'e ulaştı.

Yapay su havzalarının doğa için zararlı olduğunu savunan çevreciler, Paris sokaklarında bisiklet sürdü.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Çevreciler, ardından Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının önünde oturma eylemi yaptı.

Yaklaşık 400 kilometre pedal çeviren bisikletli çevreciler, Deux-Sevres vilayetinde yapımı devam eden yapay su havzaları projesinin durdurulmasını istiyor.

Çevreciler, Charente ve Vendee vilayetlerinde ise yeni su havzalarının inşa edilmesine karşı çıkıyor.

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