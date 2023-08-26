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Dünya
AA 26.08.2023 21:57

KKTC: Rum kesimindeki cami saldırısı Türk-İslam düşmanlığının göstergesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

KKTC: Rum kesimindeki cami saldırısı Türk-İslam düşmanlığının göstergesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece molotofkokteyli ile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının "Türk-İslam düşmanlığının göstergesi" olduğunu ve geçmişte bu tür saldırıların sayısız örneklerinin bulunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin, bu tür saldırılara karşı gerekli önlemleri almadığını, yeterli soruşturma yapmayarak saldırganları hukuk önünde cezalandırmadığını kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınadı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınadı

Ertuğruloğlu, benzer eylemlerin tekrarlanmaması için önlem alınmasını ve saldırganların bir an önce yakalanarak hukuk önünde hesap sorulmasını Rum yönetiminden beklediklerini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi
Kıbrıs Rum kesimindeki camiye molotofkokteyli saldırısı düzenlendi

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