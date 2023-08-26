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Dünya
AA 26.08.2023 20:50

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya yüksek sesle itirazını dile getirdiği için provokasyonun düzenlendiği bölgeden polis tarafından uzaklaştırılan İsveçli Patrick Tovivanen, Irak asıllı Salwan Momika'nın, sistemi bozarak İsveç ile bir oyuncak gibi oynadığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu
[Fotograf: AA]

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Momika'nın Sergelstorg Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim'i yakmasını eleştirerek güvenlik şeridinin arkasında bağıran İsveçli Tovivanen'i sivil polis, susturarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerinde tepkisini ortaya koyarken Momika'nın İsveç ile bir oyuncak gibi oynadığını ve sistemi bozduğunu söyleyen Tovivanen, yaptığı açıklamada, "Burada çirkin bir şey yapılıyor ve İsveç sistemi bozuluyor. İster sağcı olsun, ister solcu olsun İsveç'te yaşayan bir siyasetçi ya da başka biri, sakin olmalı ve kaos çıkarmamalı. Bu gibi eylemlerin durdurulması lazım." diye konuştu.

"İsveç'i berbat eden bu adamı mı savunuyorsun?" 

Tovivanen, provokasyona tepkisini yüksek sesle dile getirdiği sırada Momika'nın yaptıklarını savunan bir vatandaşa da "Yaşlı başlı adamsın, yakında tabuta gireceksin. İsveç'i berbat eden bu adamı mı savunuyorsun?" diyerek karşı çıktı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya karşı çıkan kişiyi polis susturmaya çalıştı

Yüksek sesle tepkilerini ortaya koyan iki genç de polis tarafından gözaltına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı çıktı, İsveç polisi susturdu

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

Bu arada Stockholm Polisi, Momika'nın ülke genelinde iki ay içinde 20 noktada Kur'an-ı Kerim yakmak için izin başvurusunda bulunduğunu, bu başvuruların hepsinin büyük olasılıkla onaylanacağını belirtti.

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