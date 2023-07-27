Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 27.07.2023 03:25

Nijer'de askeri darbe: Bir grup asker, ülkede yönetime el koyduklarını açıkladı

Sayısız darbe girişimi yaşanan Afrika ülkesi Nijer'de ordu yönetime el koydu. Bir grup asker Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un görevden alındığını savunan bildiri okudu.

Nijer'de askeri darbe: Bir grup asker, ülkede yönetime el koyduklarını açıkladı

Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu.

Kendilerine `Vatanı Koruma Ulusal Konseyi` ismini veren bir grup asker, devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda darbe bildirisi okudu.

Metinde, ülkenin içinden geçtiği kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi.

22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı.  

ETİKETLER
Darbe
Sıradaki Haber
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:15
Beykoz’da çıkan orman yangını söndürüldü
06:03
Suudi Arabistan'da askeri uçak düştü: 2 ölü
05:55
Kocaeli'de 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu
05:33
Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İsrail güçleri bir çocuğu başından vurdu
04:36
Mahalleli, kaza yapan alkollü sürücüye saldırdı
04:23
Bilecik'te kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
FOTO FOKUS
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ