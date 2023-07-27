Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 02:56

İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay

İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç’ sayılmasına yönelik yasa tasarısı dün akşam parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, iktidarı oluşturan sağ partilerin desteğiyle 109'a karşı, 166 oyla taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'ndeki onay sürecini tamamladı ve parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.

Senato’da da ilerleyen dönemde yapılacak oylamada tasarı, onay alması halinde yasalaşacak ve İtalya'da taşıyıcı annelik uygulaması evrensel bir suç haline gelecek.

İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, taşıyıcı annelik uygulaması için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Tasarı, Senato'dan da onay alarak yasalaşması halinde farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların, yargılanmasının önü açılmış olacak.

Başbakan Meloni'nin partisi aşırı sağcı FdI'nin yasa tasarısı, muhalefetteki sol partilerin ve aktivistlerin tepkisini çekiyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein, kişisel olarak taşıyıcı annelikten yana olduğunu söyledi.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:36
Mahalleli, kaza yapan alkollü sürücüye saldırdı
04:23
Bilecik'te kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti
04:01
Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu
03:33
Marmaris'te silahlı ve satırlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
02:54
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti
02:52
Bulgaristan'da Türkiye Günleri çeşitli etkinliklerle kutlandı
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
FOTO FOKUS
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ