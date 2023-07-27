Tunus sahillerinden yılbaşından bu yana 901 ceset çıkarıldı

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Fıki, parlamentoda yaptığı konuşmada, Akdeniz sahillerinden çıkarılan 901 cesedin 36'sının Tunuslu, 267'sinin yabancı ülke vatandaşı, diğerlerinin ise kimliklerinin belirlenemediğini söyledi.

Fıki, aynı süre içinde ise 15 bin 327 kişinin ise kurtarıldığının altını çizdi.

Güvenlik çalışmalarının bu sayılarda azalmaya neden olacağını söyleyen Fıki, Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalıların sayılarında düşüş için kara sınırlarının korunmasında daha kararlı olacaklarını vurguladı.