Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 00:40

Zelenskiy: NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ettiğini aktardı.

Zelenskiy: NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna-NATO Konseyi’nin bugünkü toplantısını düzenlediği için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya teşekkür etti.

İttifakın, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini açık ve net bir şekilde kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenskiy, iki hafta önce Vilnius’ta kurulan konseyin kriz istişareleri için etkili bir mekanizma olduğunu kanıtladığı değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, "Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek ve bu konuda müttefiklerimizin desteklerini takdirle karşılıyoruz. NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy NATO Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı
00:49
Yunanistan'daki orman yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
00:40
Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi
00:33
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor
00:32
Hava araçlarının Türkiye ve Yunanistan'daki yangınlarla mücadelesi sürüyor
00:33
Suudi Arabistan, çölleşmeyle mücadele için 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirecek
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
FOTO FOKUS
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ