Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 02:37

Bulgaristan'da Türkiye Günleri çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Kırcaali şehrinde, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği, Filibe Başkonsolosluğunun desteği ve Edirne’deki Trakya Üniversitesinin katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla “Türkiye Günleri” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bulgaristan'da Türkiye Günleri çeşitli etkinliklerle kutlandı
[Fotograf: AA]

Şehir Parkı'nda yer alan etkinliklerde ebru sanatı tanıtıldı. Trakya Üniversitesi Ebru Öğretmeni Fatma Dağlı, açıklamasında, “Gelen herkes yaparak biraz tadını alsın, bu sanatla etkileşimde olsun diye istedik. Birlikte çok güzel vakitler geçiriyoruz. Halkın ilgisi de çok mutlu etti beni” dedi.

Dağlı, şahsen katılımı ile tablo çizen Kırcaali sakinlerinin daha sonra bu tablolarını evlerine götürüp hatırasını saklayabileceklerini ifade etti.

Ebru gösterisine katılan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz de “Konuya eğlenceli tarafından yaklaşırsak, su üzerine çizim yapılmasının imkansız olduğunu farz ederek, Kırcali’de artık her şeyin mümkün olduğunu diyebiliriz” sözlerini kullandı.

Günlük programın sonunda Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası bir klasik müzik konseri verdi. Rektör Yardımcısı ve Orkestra Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer de konser öncesi duygularını paylaşırken, “Bugün Kırcaali’de olmaktan çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Kırcaali halkının açık hava konserine gösterdiği büyük ilgisi nedeniyle memnuniyetini ifade eden Hamdi, solist Burak Bilgili’nin katılımıyla Türk bestecilerin seçmeli eserlerini seslendireceklerini söyledi.

Kırcaali’de Türkiye Günleri, aşure günleri ile devam edecek

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Trakya Üniversitesi’nin Edirne’deki 42 bin 500 öğrencisi ile 5 bin uluslararası öğrencisi ile faaliyet gösterdiğini ve Bulgaristan’da birçok üniversite ile ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Kırcaali’de Türkiye Günleri, Türk Film Haftası ve Kırcali’nin kardeş belediyesi Osmangazi ile birlikte aşure günleri ile devam edecekler.

ETİKETLER
Bulgaristan
Sıradaki Haber
Tunus sahillerinden yılbaşından bu yana 901 ceset çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:54
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti
02:24
Tunus sahillerinden yılbaşından bu yana 901 ceset çıkarıldı
01:58
ABD Kongresi'nde UFO gibi gizemli cisimler hakkında yıllarca bilgi saklandığı iddia edildi
01:42
Ankara'da şarampole devrilen tır alev aldı
00:49
Yunanistan'daki orman yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
00:41
Zelenskiy: NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
FOTO FOKUS
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ