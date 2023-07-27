Bulgaristan'da Türkiye Günleri çeşitli etkinliklerle kutlandı

Şehir Parkı'nda yer alan etkinliklerde ebru sanatı tanıtıldı. Trakya Üniversitesi Ebru Öğretmeni Fatma Dağlı, açıklamasında, “Gelen herkes yaparak biraz tadını alsın, bu sanatla etkileşimde olsun diye istedik. Birlikte çok güzel vakitler geçiriyoruz. Halkın ilgisi de çok mutlu etti beni” dedi.

Dağlı, şahsen katılımı ile tablo çizen Kırcaali sakinlerinin daha sonra bu tablolarını evlerine götürüp hatırasını saklayabileceklerini ifade etti.

Ebru gösterisine katılan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz de “Konuya eğlenceli tarafından yaklaşırsak, su üzerine çizim yapılmasının imkansız olduğunu farz ederek, Kırcali’de artık her şeyin mümkün olduğunu diyebiliriz” sözlerini kullandı.

Günlük programın sonunda Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası bir klasik müzik konseri verdi. Rektör Yardımcısı ve Orkestra Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer de konser öncesi duygularını paylaşırken, “Bugün Kırcaali’de olmaktan çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Kırcaali halkının açık hava konserine gösterdiği büyük ilgisi nedeniyle memnuniyetini ifade eden Hamdi, solist Burak Bilgili’nin katılımıyla Türk bestecilerin seçmeli eserlerini seslendireceklerini söyledi.

Kırcaali’de Türkiye Günleri, aşure günleri ile devam edecek

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Trakya Üniversitesi’nin Edirne’deki 42 bin 500 öğrencisi ile 5 bin uluslararası öğrencisi ile faaliyet gösterdiğini ve Bulgaristan’da birçok üniversite ile ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Kırcaali’de Türkiye Günleri, Türk Film Haftası ve Kırcali’nin kardeş belediyesi Osmangazi ile birlikte aşure günleri ile devam edecekler.