Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.08.2023 04:17

Nijer, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi

Nijer, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Nijer, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Nijerya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Usman'ın bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Usman'ın agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte ve Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'e de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Nijer'den Fransız Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre
Nijer'den Fransız Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını da yürüten Nijerya, askerleri yönetimden uzaklaştırmak için Nijer'e askeri müdahale planını destekleyen ülkelerinde başında geliyordu.

Fransa ve Almanya da 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimi tanımadıklarını belirterek, ECOWAS'ın müdahale planına açıktan destek vermişti.

Nijer Alman Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi
Nijer Alman Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

ETİKETLER
Nijerya Darbe
Sıradaki Haber
Madagaskar'da açılış töreninde izdiham: En az 12 ölü, 80 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:41
Uşak'ta akrabalar birbirine girdi: 5 yaralı
04:41
Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu
03:53
Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
03:38
Batman'da otomobil sivil polis aracına çarptı: 5 yaralı
03:27
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
03:14
Ankara'da 1540 litre sahte etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı
İstanbul'da "yarım ay" hayran bıraktı
İstanbul'da "yarım ay" hayran bıraktı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ