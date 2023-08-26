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Dünya
AA 26.08.2023 00:51

Nijer Alman Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi

Nijer, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'den 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Nijer Alman Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi
[Fotograf: Reuters]

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Schnakenberg'in bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg'in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg'in 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Nijer'den Fransız Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre
Nijer'den Fransız Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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