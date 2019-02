Olay New York'un Woodside bölgesinde yaşandı. Yolcusuyla birlikte Roosevelt caddesinde giden Uber aracının üzerine yukarıdaki metro raylarının üzerinden düşen ahşap bir kiriş saplandı.

41 yaşındaki Uber sürücüsü Mahboob Lodhi, Daily News'e yaptığı açıklamada, "Roosevelt üzerinde sürüyordum, kirişin nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bir sürü insan geldi ve benimle konuştu, ancak kendimi çok rahatsız hissediyordum." dedi.

Kazaya dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan New York Eyalet Meclisi Üyesi Van Bramer, “Gördüğüm en korkutucu şeylerden biri. Roosevelt, Queens'deki en işlek caddelerden biri. Sürücü ölebilirdi ve birinin hemen hesap vermesi gerekiyor.” dedi.

A track from the 7 train just crashed down upon a driving car around 65th Street in Woodside, piercing through the windshield. These photos are horrifying! pic.twitter.com/fBjxItlK7Q