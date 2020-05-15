New York'ta koronavirüsten Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı
Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) dünyada en çok görüldüğü ABD'de ölenlerin sayısı 85 bini geçti. New York'ta ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.
COVID-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 448 bin 460 kişi olurken, ölü sayısı ise 85 bin 268'e yükseldi.
Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.
Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.
COVID-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.
Ülkede can kaybı 85 bin 268 oldu
ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.
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