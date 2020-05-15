COVID-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 448 bin 460 kişi olurken, ölü sayısı ise 85 bin 268'e yükseldi.

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.

[Fotoğraf: AFP]

Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

COVID-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

Ülkede can kaybı 85 bin 268 oldu

ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 918 artarak 1 milyon 432 bin 86'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 777 artarak 85 bin 268'e yükseldi.

[Fotoğraf: AFP]