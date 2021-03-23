Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York'ta huzurevinde yangın çıktı: 1 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin New York kentinin kuzeyinde bir huzurevinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
New York'ta sabah saatlerinde Spring Valley bölgesindeki Evergreen huzurevinde yangın çıktı.
2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Rockland itfaiye yetkilisi Chris Kear, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 2 itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Polis yetkilileri, bir kısmı yıkılan binada arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Çıkış nedeni açıklanmadı
Yangından kurtarılan huzurevi sakinleri başka bir tesise götürüldü.
Yangının neden çıktığıyla ilgili açıklama yapılmadı.
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