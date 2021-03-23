Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 3 liman kapatıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 3 limanda faaliyetler geçici olarak durduruldu ve çeşitli bölgelerde olağanüstü hal düzeyinde önlemler alındı.
Mısır Meteoroloji Kurumu kötü hava koşulları ülkenin bazı bölgelerinde toz ve kum fırtınasına yol açtığını duyurdu.
Yerel basında yer alan haberlerde ise ülkenin kuzeyinde Nil Deltası üzerinde bulunan Burullus Limanı'nın yanı sıra Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş ve Nuveyba limanlarının kapatıldığı açıklandı.
Başkent Kahire, İskenderiye, Asyut ve Kefr eş-Şeyh bölgelerinde hastaneler, yollar ve binalarda yerel idare birimleri olağanüstü hal düzeyinde önlem aldı.
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