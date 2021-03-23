Güney Kore’de Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını başkent Seul’deki bir hastanede oldu.

G7 Zirvesi'ne davetli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i İngiltere’de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi’ne davet etmişti.

Tartışmaların odağındaki aşı: AstraZeneca

Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı birçok ülkede kanda pıhtılaşma yaptığı gerekçesiyle durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.