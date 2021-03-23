Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Güney Kore Cumhurbaşkanı tartışmaların odağındaki aşıyı oldu
[Fotoğraf: DHA]
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını oldu.
Güney Kore’de Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını başkent Seul’deki bir hastanede oldu.
G7 Zirvesi'ne davetli
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i İngiltere’de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi’ne davet etmişti.
Tartışmaların odağındaki aşı: AstraZeneca
Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı birçok ülkede kanda pıhtılaşma yaptığı gerekçesiyle durdurulmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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