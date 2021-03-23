Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırlatma koltukları kendiliğinden devreye girdi: 3 Rus askeri öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'da bir askeri uçağın fırlatma koltuklarının kendiliğinden devreye girmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 3 Rus askeri hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Kaluga yakınlarındaki askeri havaalanında Ту-22М3 askeri uçak çalıştırıldığı sırada fırlatma koltuğu sistemi devreye girdi.
Arıza sonucu uçakta bulunan 3 Rus askeri hayatını kaybetti.
Etiketler: Rusya
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