ABD'nin Meksika sınırında gittikçe büyüyen bir insanlık dramı yaşanıyor.

Latin kökenli binlerce çocuk uzun süredir çadırlarda yaşıyor.

ABD yönetiminin Teksas'ta göçmen çocukları tuttuğu sağlıksız alanlar net olarak ortaya çıktı.

Demokrat Kongre üyesi Henry Cuellar dev çadırların içerisinde yüzlerce çocuğun dip dibe kaldığı fotoğrafları paylaştı.

[Office of Rep. Henry Cuellar via Reuters]

Fotoğraflarda sadece ince yer minderlerinin olduğu alanlarda uyuyan çocukların olması dikkat çekti.

Çocukların üzerlerinde bulunan yetersiz battaniyeler de yaşanan alandaki zor şartları gösteren diğer örneklerden biriydi.

Medyaya kapalıydı

Kongre üyesi Cuellar çadırların medya erişimine açık olmaması sebebiyle fotoğrafları paylaştığını söyledi.

[Office of Rep. Henry Cuellar via Reuters]

Cuellar, çadırlarda en fazla 3 gün kalması gereken çocukların burada günlerce tutulduğunu söyledi; "Onlara kendi çocuklarımız gibi sahip çıkmalıyız" dedi.

ABD kamuoyundan yoğun eleştiri alan Başkan Biden da uygun bir zamanda bölgeye gideceğini söylemişti.