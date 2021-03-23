Esed Rejimi bir gün önce İdlib'de sivillerin kullandığı bir hastaneyi hedef almıştı.

7 kişinin hayatını kaybettiği hastanenin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halep'in batısındaki Etarip ilçesindeki saldırıda binlerce sivilin kullandığı hastane hizmet dışı kaldı.

"Bir anda yoğun saldırı altında kaldık"

Hastane Müdürü Ömer Hallak, "Hastanemizde Etarip ve civarında yaşayan 400 bin sivile sağlık hizmeti veriyoruz. Ayda 6 ila 7 bin sivil tedavi görüyor. Yapılan saldırı ile bir anda bombardıman altında kaldık, hastanemizde hasar oluştu." dedi.

Acil, doğumhane ve birçok klinik kullanılamaz hale geldi

Hastanenin acil bölümü, doğumhane ve birçok klinik ile jeneratör odası kullanılamaz hale geldi.

Saldırı esnasında orada olan bir çalışan "Günlük rutin çalışmamıza devam ediyorduk. Yoğun saldırıya maruz kaldık. Patlamalar meydana geldi. İnsanlar yere yığıldı. Ben de yaralandım"

Hastane olan bir kişi, "Hastaneye muayene olmak için gelmiştim. Bir anda yoğun saldırı altında kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

7 sivil hayatını kaybetmişti

Rejim güçlerinin, 21 Mart'ta Etarip ilçesindeki hastaneye düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 5`i sağlık çalışanı 15 sivil de yaralanmıştı.